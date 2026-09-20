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Врач Соловьёв: йод — только вокруг раны, зеленка — на поврежденную поверхность

Врач Соловьёв: йод — только вокруг раны, зеленка — на поврежденную поверхность

Мелкие порезы, царапины и ожоги неизбежны часто нуждаются в антисептической обработке. Многие по привычке используют йод и зеленку, не задумываясь, что это два разных препарата с разным механизмом действия, рассказал «Газете.

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