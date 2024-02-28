«Трудно сосредоточиться»: фанаты рассказали, почему хотят видеть Ви из BTS за школьной партой

Недавно на платформе STARPOLL прошел глобальный опрос среди фанатов к-поп индустрии. Программа служит своеобразным центром фандома, в котором участники могут проводить разного рода голосования, касающихся южнокорейских артистов.
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