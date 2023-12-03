🥊Севастопольская спортсменка Анастасия Тюнина - Чемпионка Мира! Анастасия Тюнина, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №4 по боксу, одержала победу в финале Первенства Мира по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет в весовой категории 46 кг.