🥊Севастопольская спортсменка Анастасия Тюнина - Чемпионка Мира! Анастасия Тюнина, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №4 по боксу, одержала победу в финале Первенства Мира по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет в весовой категории 46 кг.
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