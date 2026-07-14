Бразилия: По меньшей мере два человека были убиты в результате вооруженного нападения на заправочную станцию ​​на Авенида Эвклидес да Кунья в Сан-Жуан-де-Мерити, Большой Рио-де-Жанейро, во второй половине дня по местному времени 13 июля.