Бразилия: По меньшей мере два человека были убиты в результате вооруженного нападения на заправочную станцию на Авенида Эвклидес да Кунья в Сан-Жуан-де-Мерити, Большой Рио-де-Жанейро, во второй половине дня по местному времени 13 июля.
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