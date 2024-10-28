Мирный план Трампа списан с «Минска-2». Кандидат в президенты США пытается взвалить Украину на ЕС

Дональд Трамп штампует мирные планы по Украине с такой же скоростью, как и Зеленский. Остановка войны на Украине и, главное, прекращение американского финансирования этой военной кампании – одна из фишек предвыборной агитации кандидата-республиканца.
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