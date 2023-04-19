Генеральный директор JPMorgan будет допрошен по поводу отношений банка с Джеффри Эпштейном

Во вторник федеральный судья приказал генеральному директору JPMorgan Chase & Co Джейми Даймону выделить два дня для дачи показаний о том, что он знал об отношениях банка с обвиненным в насилии бывшим клиентом Джеффри Эпштейном, отмечает Guardian.
Во вторник федеральный судья приказал генеральному директору JPMorgan Chase & Co Джейми Даймону выделить два дня для дачи показаний о том, что он знал об отношениях банка с обвиненным в насилии бывшим клиентом Джеффри Эпштейном, отмечает Guardian.
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