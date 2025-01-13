В народном календаре сегодня Васильев день, и первым делом нужно проверить направление ветра. Если 13 января дуют южные ветра, то лето будет жарким ☀️ А еще до рассвета нужно было сварить кашу – поставьте напоминалку на следующий год;) Чего НЕЛЬЗЯ делать 13 января: ▪️жадничать, проявлять скупость, отказывать в помощи – иначе в течение года вам светят финансовые проблемы и даже разорение ▪️экономить на еде и продуктах – иначе в доме не будет достатка весь год ▪️садиться за праздничный стол в черной одежде – сами понимаете, к чему такая примета.