«Лечение максимально незаметно для детей»: кто помогает маленьким онкобольным пациентам

День защиты детей отмечают во всем мире 1 июня. В особом внимании нуждаются те из них, кто перенес онкологические заболевания — лечение часто растягивается на длительный срок, в течение которого в поддержке нуждаются как сами маленькие пациенты, так и их близкие.
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