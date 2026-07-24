В Армении возбудили новое дело против оппозиционера Царукяна

Следственный комитет Армении проинформировал о начале нового уголовного производства в отношении лидера оппозиционной политической силы «Процветающая Армения» Гагика Царукяна по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
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