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Аргументы и Факты

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В Армении возбудили новое дело против оппозиционера Царукяна

В Армении возбудили новое дело против оппозиционера Царукяна

Следственный комитет Армении проинформировал о начале нового уголовного производства в отношении лидера оппозиционной политической силы «Процветающая Армения» Гагика Царукяна по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

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