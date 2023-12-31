Конфликт Агутина и SHAMAN нарастает после слов о «кремлевской столовой»

Недавно прошли съемки новогоднего телешоу «Песня года». Одним из главных участников скандала стал певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов), о ком говорят еще до выхода программы в эфир, пишет Царьград.
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