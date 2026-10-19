С 2020 года экономика Германии недополучила инвестиций на 420 млрд евро из-за пандемии, геополитических кризисов и структурных проблем.
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