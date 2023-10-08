Разработчики новых технологий и материалов получат 500 млн рублей от государства

инобрнауки и Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) объявили о выделении 500 млн рублей на субсидирование инновационных проектов в области новых технологий и материалов, сообщила пресс-служба правительства.
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