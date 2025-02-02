Умерла Сюзанна Масси — «дама, остановившая холодную войну», в 2021 году Путин дал ей гражданство РФ. Масси было 94 года.
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Умерла Сюзанна Масси — «дама, остановившая холодную войну», в 2021 году Путин дал ей гражданство РФ. Масси было 94 года.