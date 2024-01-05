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Топурия – О’Мэлли: «Мне плевать на тебя, малыш»

«Мне плевать на тебя, малыш. Теперь королю PPV пора спать! Берегите себя и экономьте деньги. Спокойной ночи!» – написал в соцсетях боец UFC Илия Топурия.

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