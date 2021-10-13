smi.today

1 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Интересно, как долго ещё будет продолжаться эта антиковидная война в СМИ. С завидным упорством ковид дессиденты своим...Статистика смерте...
  • Николай Герасименко
    Дурочкой прикидывается Танюша, а сама уже который год пилигримничает по заграницам.Ведущая «Эха» пош...
  • Валентин Щербаков
    Ни о чем, сбили и сбили, вот и все.В Сирии сбили рос...

МЭА впервые пришло к выводу, что спрос на нефть упадет

МЭА впервые пришло к выводу, что спрос на нефть упадет

Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые заявило о перспективе уменьшения спроса на нефть к 2050-м годам вне зависимости от состояния мировой экономики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх