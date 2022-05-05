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«Боевики могут выйти с завода «Азовсталь», только если сложат оружие»: президент России поговорил по телефону с премьером Израиля

«Боевики могут выйти с завода «Азовсталь», только если сложат оружие»: президент России поговорил по телефону с премьером Израиля

Президент России провёл телефонные переговоры с израильским премьером Нафтали Беннетом. Тематика переговоров была посвящена как двусторонним отношениям, так и международной повестке.

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