The world’s ongoing energy crisis is quickly turning into a global food security crisis. Ongoing conflict between some of the world’s most prominent economies on two major fronts – Russia’s war in Ukraine and the United States’ and Israel’s war in Iran – is creating geopolitical shockwaves through critical global trade routes and threatening some of humanity’s most essential commodities, from oil and gas to grain and fertilizer.
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