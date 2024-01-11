В Евпатории сотрудники ГИБДД будут учить горожан правильно переходить дорогу

С 9 по 15 января сотрудники ГИБДД Евпатории проводят комплекс профилактических мероприятий «Пешеход. Пешеходный переход», направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
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