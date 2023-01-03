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Хофер о возможном завершении карьеры: «Летом приму решение. Нужно учитывать, на что я смогу рассчитывать в будущем и что позволит здоровье»

Итальянский биатлонист Лукас Хофер ответил на вопрос о возможном завершении карьеры. В этом сезоне 33-летний спортсмен еще не участвовал в гонках Кубка мира.

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