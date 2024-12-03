Chernobylite 2: Exclusion Zone тоже проведут через Kickstarter В свое время The Farm 51 провела удачн...

Chernobylite 2: Exclusion Zone тоже проведут через KickstarterВ свое время The Farm 51 провела удачную кампанию по сбору средств на Chernobylite, вот и в случае с Exclusion Zone решила ничего не придумывать и также провести проект через Kickstarter.
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