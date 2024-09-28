Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Простодушие или простота хуже воровства

Простодушие или простота хуже воровства

walrom Эту статейку неизвестного автора прислал мне сегодня мой бывший однокурсник. Я уже по объявленным пару раз причинам писать большие тексты и редактировать переводы не могу, потому и этот текст оставлю без комментарий, - на ваш суд.

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Комментарии
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Одиссей
новое - хорошо забытое старое. статье, емнип, лет 10, но, правда, актуальности она не потеряла...
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16 час.
Михаил Баютин
Покупать расположение (дружбу) всё равно, что платить проститутке, но она по определению верной не будет. Верной будет только тому, от кого будет зависеть её жизнь независимо от оплаты.
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11 час.
Елена Смирнова
всё отлично сказано! Не отнять и не добавить, как говорится!
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11 час.

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