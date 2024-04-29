Nokia 3210 вновь поступит в продажу спустя 25 лет

Первые телефоны пользователи смогут приобрести уже в мае 2024 года.Легендарная модель Nokia 3210, которая завоевала сердца пользователей в конце 90-х годов, появится на рынке сотовых телефонов спустя 25 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии