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Царьград

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  • Valeri
    Все права таджиков только в Таджикистане, здесь им не рады и они не нужны, а властям Таджикистана. Вместо того чтоб б...Таджики недовольн...
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Nokia 3210 вновь поступит в продажу спустя 25 лет

Nokia 3210 вновь поступит в продажу спустя 25 лет

Первые телефоны пользователи смогут приобрести уже в мае 2024 года.Легендарная модель Nokia 3210, которая завоевала сердца пользователей в конце 90-х годов, появится на рынке сотовых телефонов спустя 25 лет.

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