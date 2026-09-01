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Царьград

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На Московском марафоне учредят новый зачет для любителей

На Московском марафоне учредят новый зачет для любителей

В этом году Московский марафон впервые предложит отдельный зачет для спортсменов-любителей. Призовые до 150 тысяч рублей ждут участников забегов на 10 и 42,2 км.

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