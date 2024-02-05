Фарго. Пятый сезон

США, Миннесота, 2019 год. Дороти "Дот" Лайонс (Джуно Темпл) вместе с маленькой дочкой присутствует на родительском собрании в школе: там должны были утвердить осенний фестиваль, но высокие договаривающиеся стороны договориться так и не смогли, в результате дело закончилось безобразной дракой - ну, вы же знаете эти родительские собрания.