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Спорт Уик-Энд

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Касаджиков снова забил, сравняв счет. Но «Оренбург» все-таки уступил Казани в серии пенальти

Касаджиков снова забил, сравняв счет. Но «Оренбург» все-таки уступил Казани в серии пенальти

«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России - основное время закончилось с ничейным счётом - 1:1, по пенальти - 4:2.

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