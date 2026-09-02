Касаджиков снова забил, сравняв счет. Но «Оренбург» все-таки уступил Казани в серии пенальти

«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России - основное время закончилось с ничейным счётом - 1:1, по пенальти - 4:2.
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