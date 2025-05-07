Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин 8 мая встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. В Кремле заявили, что встреча глав государств начнется с самого утра и будет насыщенной, передает ТАСС «Эти переговоры станут уже третьим контактом лидеров с начала года.
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