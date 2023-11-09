Врач-вирусолог рассказал о последствиях прихода гонконгского гриппа в Россию

В стране уже зафиксированы первые случаи заболевания.В России выявлено несколько случаев заболевания гонконгским гриппом, что на фоне недавней пандемии коронавирусной инфекции вызывает серьезную обеспокоенность населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии