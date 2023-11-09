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Врач-вирусолог рассказал о последствиях прихода гонконгского гриппа в Россию

Врач-вирусолог рассказал о последствиях прихода гонконгского гриппа в Россию

В стране уже зафиксированы первые случаи заболевания.В России выявлено несколько случаев заболевания гонконгским гриппом, что на фоне недавней пандемии коронавирусной инфекции вызывает серьезную обеспокоенность населения.

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