До дебюта Льюиса Хэмилтона за рулём Ferrari остался ровно месяц

До дебюта Льюиса Хэмилтона за рулём Ferrari остался ровно месяцСоцсетиСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон проведёт свой первый заезд за рулём машины Ferrari ещё до официальных предсезонных тестов в феврале.
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