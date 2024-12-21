До дебюта Льюиса Хэмилтона за рулём Ferrari остался ровно месяц

До дебюта Льюиса Хэмилтона за рулём Ferrari остался ровно месяцСоцсетиСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон проведёт свой первый заезд за рулём машины Ferrari ещё до официальных предсезонных тестов в феврале.