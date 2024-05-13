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Что означает выдвижение экономиста Андрея Белоусова в министры обороны

Что означает выдвижение экономиста Андрея Белоусова в министры обороны

Поздним вечером в воскресенье президент Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатов на посты министров силового блока.

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Комментарии
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StarPer
Хорошо что хоть не Голикову поставил, мы же любим на запад глядеть.
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18 час.
d
demyr150648
Голикову не поставят: там нужны тетки авторитетные и глазастые, они все места уже забили, а Голикова  будет с мигрантами общаться.
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16 час.
Гарибян Сусанна
Сплошная трепотня! Решение принято, человек назначен самим президентом.  Он знает зачем и почему, так что хватит трепаться.  Вспомните лучше кто руководил Министерством  Обороны при Сталине.  И кого считали лучшим  на этом посту.несмотря на то, что он был человеком гражданским.  Вояки умеют воевать, если они настоящие офицеры, а не ряженые клоуны пороха не нюхавшие.  А организовать  страну дл победы они не в состоянии, тут нужен особый аналитический  разум, опыт работы, знания, и преданность соей стране. Всё это у нового министра имеется. Потому и назначен.
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10 час.

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