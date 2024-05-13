Поздним вечером в воскресенье президент Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатов на посты министров силового блока.
Что означает выдвижение экономиста Андрея Белоусова в министры обороны
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StarPer
Хорошо что хоть не Голикову поставил, мы же любим на запад глядеть.
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18 час.
d
demyr150648
Голикову не поставят: там нужны тетки авторитетные и глазастые, они все места уже забили, а Голикова будет с мигрантами общаться.
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16 час.
Гарибян Сусанна
Сплошная трепотня! Решение принято, человек назначен самим президентом. Он знает зачем и почему, так что хватит трепаться. Вспомните лучше кто руководил Министерством Обороны при Сталине. И кого считали лучшим на этом посту.несмотря на то, что он был человеком гражданским. Вояки умеют воевать, если они настоящие офицеры, а не ряженые клоуны пороха не нюхавшие. А организовать страну дл победы они не в состоянии, тут нужен особый аналитический разум, опыт работы, знания, и преданность соей стране. Всё это у нового министра имеется. Потому и назначен.
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10 час.
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