Игрок «Лос-Анджелеса» решил подраться с 216-сантиметровым Кармановым на матче проспектов

Во время матча проспектов между «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз» произошла массовая драка.Во время матча проспектов между «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз» произошла массовая драка.