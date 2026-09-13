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Игрок «Лос-Анджелеса» решил подраться с 216-сантиметровым Кармановым на матче проспектов

Игрок «Лос-Анджелеса» решил подраться с 216-сантиметровым Кармановым на матче проспектов

Во время матча проспектов между «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз» произошла массовая драка.Во время матча проспектов между «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз» произошла массовая драка.

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