Криптобиржа Binance ограничила валютные операции для клиентов из России

Криптобиржа Binance запретила пользователям из России операции в любой валюте, кроме рубля. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Минюст США начал расследование в отношении площадки в связи с возможным нарушением санкций против России.
Криптобиржа Binance запретила пользователям из России операции в любой валюте, кроме рубля. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Минюст США начал расследование в отношении площадки в связи с возможным нарушением санкций против России.
Свежие комментарии