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Скиннер – 1-й в истории «Баффало» игрок, набравший по 5 очков в двух гостевых матчах с «Монреалем»

Скиннер – 1-й в истории «Баффало» игрок, набравший по 5 очков в двух гостевых матчах с «Монреалем»

Форвард «Баффало» Джефф Скиннер сделал дубль, отдал три голевые передачи в матче с «Монреалем» (7:2) и был признан второй звездой.

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