Во Владимирской области задержали 77 пьяных водителей

В регионе также зафиксировано 37 ДТП, в которых погибли 5 человек и 42 получили травмы. Сотрудники полиции оформили ещё 314 аварий с материальным ущербом.
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