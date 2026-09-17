Жерар Депардье в глубокой депрессии: продюсер раскрыл, как легенда кино борется с тьмой

Когда думаешь о Жераре Депардье, в голове сразу вспыхивают яркие кадры: его мощная харизма, искромётный юмор и та самая французская страсть, от которой невозможно оторваться.
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