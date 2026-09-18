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Угадайте советские комедии про секретарш: лишь те, кто в СССР был начальником, пройдут!

Угадайте советские комедии про секретарш: лишь те, кто в СССР был начальником, пройдут!

Проверьте себя на незнание популярных комедий из золотого фонда кинематографа СССР! фото: фильм «Служебный роман» (1977)Представители одной из древнейших профессий отмечают сегодня свой праздник — День секретаря, он же День секретарши в России! Чествуют их в третью пятницу сентября, в теперешнем 2026 году это 18 сентября.

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