Угадайте советские комедии про секретарш: лишь те, кто в СССР был начальником, пройдут!

Проверьте себя на незнание популярных комедий из золотого фонда кинематографа СССР! фото: фильм «Служебный роман» (1977)Представители одной из древнейших профессий отмечают сегодня свой праздник — День секретаря, он же День секретарши в России! Чествуют их в третью пятницу сентября, в теперешнем 2026 году это 18 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Показ Victoria's ...
- «Русский Тайсон» ...
- #Нюдсочетверг: от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым