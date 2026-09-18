Угадайте советские комедии про секретарш: лишь те, кто в СССР был начальником, пройдут!

Проверьте себя на незнание популярных комедий из золотого фонда кинематографа СССР! фото: фильм «Служебный роман» (1977)Представители одной из древнейших профессий отмечают сегодня свой праздник — День секретаря, он же День секретарши в России! Чествуют их в третью пятницу сентября, в теперешнем 2026 году это 18 сентября.