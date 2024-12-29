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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На букмекера DraftKings подали коллективный иск за незаконную деактивацию аккаунтов

В федеральный суд штата Массачусетс был подан коллективный иск против букмекера DraftKings. Беттинг-компанию обвиняют в незаконной деактивации аккаунтов клиентов и удержании их средств.

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