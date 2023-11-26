День морской пехоты 27 ноября: классные открытки, картинки и поздравления с праздником доблести и отваги Елена Галицкая27 ноября в России отмечается День морской пехоты — важное событие, посвященное военнослужащим береговых войск в составе Военно-морского флота РФ.