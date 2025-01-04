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Лев Лазарев: «На чемпионате России мне больше всех понравился Дикиджи. Он катает 4 четверных и тройной аксель и при этом не теряет программу»

Владислав Дикиджи одержал победу, Глеб Лутфуллин завоевал серебро, Евгений Семененко взял бронзу. – Недавно прошел чемпионат России.

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