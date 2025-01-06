🌍🇨🇳 Как китайцы расширяют военное влияние в Африке? С конца 2023 года КНР стала крупнейшим поставщиком оружия на Черном континенте, обогнав Россию.
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🌍🇨🇳 Как китайцы расширяют военное влияние в Африке? С конца 2023 года КНР стала крупнейшим поставщиком оружия на Черном континенте, обогнав Россию.
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