Взрыв Cybertruck у отеля Трампа готовили c ChatGPT — полиция Лас-Вегаса

Искусственный интеллект (ИИ) ChatGPT при подготовке подрыва электромобиля Tesla Cybertruck у принадлежащего избранному президенту США Дональду Трампу отеля в Лас-Вегасе (штат Невада) использовал подозреваемый в теракте, заявил 7 января шериф городской полиции Кевин Макмахилл на пресс-конференции.
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