Поздравления и душевные открытки в праздник Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы 13 сентября 2023 года АнастасияСреди тысячи обыденных дней мира иногда наступает время, когда небо становится ближе к земле, а души людей — ближе друг к другу.