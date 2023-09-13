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Поздравления и душевные открытки в праздник Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы 13 сентября 2023 года

Поздравления и душевные открытки в праздник Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы 13 сентября 2023 года

Поздравления и душевные открытки в праздник Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы 13 сентября 2023 года АнастасияСреди тысячи обыденных дней мира иногда наступает время, когда небо становится ближе к земле, а души людей — ближе друг к другу.

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