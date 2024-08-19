НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROMORE

53 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Как бы, к сожалению, не пришлось бы нам увидеть и не такие выражения лица... Ведь все это - еще только цветочки, а яг...Р.Замдыханов: Так...
  • Виктор Белый
    Дождались. СВО должна быть для всех сторон. А если для одних это Война, а для других СВО - будет то что получается - ...Атлантико-украинс...
  • Evgeni Velesik
    Кто там маму знает, сколько там атлантистов и сколько ВСУ?Атлантико-украинс...

Итальянцам показали нацистов на Украине. Потом извинились

Итальянцам показали нацистов на Украине. Потом извинились

«Я глубоко сожалею, что дал слово, пусть даже на несколько секунд, украинскому солдату, на котором была нашивка с нацистской символикой…», — пишет итальянский журналист Иларио Пьяньерелли, выпустивший ранее репортаж с солдатом ВСУ в кепке со знаком дивизии СС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх