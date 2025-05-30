Рак, вечная молодость и сговор производителей: все, что нужно знать о защите от солнца

Мифы и факты Первый солнцезащитный крем изобрел австралийский химик Милтон Блейк в 1932 году, однако пик спроса на подобные средства начался в ХХI веке, когда появилось огромное количество исследований о влиянии УФ-излучения на возникновение некоторых типов рака и фотостарения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии