Рак, вечная молодость и сговор производителей: все, что нужно знать о защите от солнца

Мифы и факты Первый солнцезащитный крем изобрел австралийский химик Милтон Блейк в 1932 году, однако пик спроса на подобные средства начался в ХХI веке, когда появилось огромное количество исследований о влиянии УФ-излучения на возникновение некоторых типов рака и фотостарения.