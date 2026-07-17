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ИА Регнум

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На Украине сообщили о взрывах в Сумах

На Украине сообщили о взрывах в Сумах

В украинских Сумах ночью 17 июля были слышны взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное». / Источник: Иван Шилов (с) ИА REGNUM«Взрывы в Сумах звучат на фоне воздушной тревоги», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».

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