На Украине сообщили о взрывах в Сумах

В украинских Сумах ночью 17 июля были слышны взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное». / Источник: Иван Шилов (с) ИА REGNUM«Взрывы в Сумах звучат на фоне воздушной тревоги», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».
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