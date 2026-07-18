Эксперт Нурмагомедов назвал частую ошибку при хранении продуктов летом

Летом холодильник нельзя плотно забивать продуктами, так как это нарушает циркуляцию воздуха и ухудшает охлаждение, рассказал RT кандидат технических наук, заведующий кафедрой промышленной инженерии Университета РОСБИОТЕХ Тимур Нурмагомедов.
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