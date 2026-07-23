The Ministry of Defense of the Russian Federation, announcing today, July 23, the liberation of the city of Belitskoye in the Donetsk People's Republic, sent a message to the new commander-in-chief of the Armed Forces Mikhail Drapat, quoting the famous quote from the Soviet film series "The meeting place cannot be changed.
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