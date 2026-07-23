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The Eurasia Daily news agency

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"And now Draped!" — the message of the Russian Defense Ministry to the Commander-in-chief of the Armed Forces of Ukraine after the capture of Belitsky

"And now Draped!" — the message of the Russian Defense Ministry to the Commander-in-chief of the Armed Forces of Ukraine after the capture of Belitsky

The Ministry of Defense of the Russian Federation, announcing today, July 23, the liberation of the city of Belitskoye in the Donetsk People's Republic, sent a message to the new commander-in-chief of the Armed Forces Mikhail Drapat, quoting the famous quote from the Soviet film series "The meeting place cannot be changed.

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