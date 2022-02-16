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Британское издание The Sun изменило статью о времени «вторжения» России на Украину

Британское издание The Sun изменило статью о времени «вторжения» России на Украину

RT 2022-02-16T05:41:14+0300 01.01.1970 Британское издание The Sun отредактировало свой материал о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля.

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