Британское издание The Sun изменило статью о времени «вторжения» России на Украину

RT 2022-02-16T05:41:14+0300 01.01.1970 Британское издание The Sun отредактировало свой материал о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля.
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