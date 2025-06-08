«Легитимный»: Зеленский требует от Сырского «победной» операции с захватом части российской территории Зеленский требует от Сырского захвата части российской территории, причем не считаясь с потерями.
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«Легитимный»: Зеленский требует от Сырского «победной» операции с захватом части российской территории Зеленский требует от Сырского захвата части российской территории, причем не считаясь с потерями.
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