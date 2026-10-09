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Виктория Макарская живёт по правилам мужа: он проверяет её телефон, а она учит женщин жалеть мужей

Виктория Макарская живёт по правилам мужа: он проверяет её телефон, а она учит женщин жалеть мужей

2014 год, студия Юлии Меньшовой. Антон Макарский достаёт из кармана платок и стирает с губ жены яркую помаду.

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