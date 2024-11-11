Секреты уборки в старину: чем пользовались женщины, когда бытовые средства еще не изобрели

Ведение хозяйства в прошлом было куда более трудоёмким и даже опасным занятием. На заре XX века, когда привычной для нас бытовой химии ещё не существовало, женщины применяли простые, но подчас небезопасные способы для поддержания чистоты и порядка.
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